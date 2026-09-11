Gleisüberschreitungen: Bundespolizei Trier warnt vor Gefahren

Diese Abkürzungen sind lebensgefährlich.



Die Bundespolizei Trier warnt eindringlich davor, Gleise an nicht dafür vorgesehenen Stellen zu überqueren. Bei Annäherung eines Zuges bedeutet das Überqueren der Gleise in diesem Bereich akute Lebensgefahr.



Das Betreten von Bahnanlagen und Gleisen darf nur an dafür vorgesehenen Stellen erfolgen - und dies nur unter Beachtung einer besonderen Sorgfaltspflicht.



Unerlaubtes Überqueren der Gleise kann eine Straftat darstellen, in jedem Fall handelt es sich aber um eine Ordnungswidrigkeit, welche mit einem Verwarnungs- oder Bußgeld geahndet werden kann.



In Ergänzung zu den bisher erfolgten Überwachungen im bahnpolizeilichen Bereich wird auch die Moselstrecke infolge der geschilderten Brisanz zu unregelmäßigen Zeiten verstärkt bestreift.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

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Mobil: 0176 - 78103841

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