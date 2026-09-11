Bundespolizeiinspektion Trier
Gleisüberschreitungen: Bundespolizei Trier warnt vor Gefahren
Symbolbild

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dpa

Trier / Koblenz (ots) - In verschiedenen Bereichen der Moselstrecke Trier - Koblenz wurden in letzter Zeit vermehrt Gleisüberschreitungen von Passanten festgestellt.

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Diese Abkürzungen sind lebensgefährlich.

Die Bundespolizei Trier warnt eindringlich davor, Gleise an nicht dafür vorgesehenen Stellen zu überqueren. Bei Annäherung eines Zuges bedeutet das Überqueren der Gleise in diesem Bereich akute Lebensgefahr.

Das Betreten von Bahnanlagen und Gleisen darf nur an dafür vorgesehenen Stellen erfolgen - und dies nur unter Beachtung einer besonderen Sorgfaltspflicht.

Unerlaubtes Überqueren der Gleise kann eine Straftat darstellen, in jedem Fall handelt es sich aber um eine Ordnungswidrigkeit, welche mit einem Verwarnungs- oder Bußgeld geahndet werden kann.

In Ergänzung zu den bisher erfolgten Überwachungen im bahnpolizeilichen Bereich wird auch die Moselstrecke infolge der geschilderten Brisanz zu unregelmäßigen Zeiten verstärkt bestreift.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


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