Weihnachtsmusik in Gackenbach Gleich zwei Orgeln mit Trompetenklang vereint 30.12.2025, 18:00 Uhr

i Der Kolumbianer Marlon Renato Mora López begeisterte beim Orgel- und Trompetenkonzert in der Kirche von Gackenbach meist auf der Piccolo-Trompete. Markus Müller

Mit dem Jahresabschlusskonzert der Gackenbacher Orgelkonzerte ist seit rund zehn Jahren der Name des Freiburger Organisten Stephan Rahn verbunden. Mit ihm zusammen konzertierte in diesem Jahr der kolumbianische Trompeter Marlon Mora.

Mit festlichen Klängen zur Weihnachtszeit für Orgel und Trompete ist das diesjährige Konzertjahr der Gackenbacher Orgelkonzerte zu Ende gegangen. Der Gast an der Trompete kam von ganz weit her, studiert allerdings derzeit an der Hochschule für Musik in Karlsruhe in der Trompetenklasse von Reinhold Friedrich.

