Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Öl-Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Spüle gereinigt – und gleich wieder dreckig, dazu Wasserflecken überall. Gerade Edelstahlspülen verlieren schnell ihren Glanz und wirken stumpf und ungepflegt.

Doch Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Im Falle des Spülbeckens soll Speiseöl für mehr Glanz sorgen und das Wasser besser abperlen lassen.

Wir wissen allerdings, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Öl-Tipp für mehr Glanz und Abperleffekt in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Mit Mikrofasertuch arbeiten

Und so geht's: Das Speiseöl – etwa Olivenöl – in der Spüle verteilen und anschließend mit einem feuchten Mikrofasertuch einreiben. Nun das Ganze gut abtrocknen, zum Beispiel mit einem Geschirrtuch.

Fazit: Das Wasser perlt nicht ab. Hier ist also alles wie immer. Dafür glänzt die Spüle richtig schön und sieht gepflegt aus. Der Hack sorgt also zwar für keinen echten Abperleffekt, aber durchaus für eine nette Optik.