Gestohlene Baumaschine zum Kauf angeboten - Festnahme

Januar) einen 40-jährigen Kroaten und einen 35-jährigen Türken in Limburg/Lahn festgenommen. Beide Männer stehen im Verdacht, eine gestohlene Baumaschine zum Kauf angeboten zu haben.



In der Nacht vom 7. auf den 8. Januar 2025 wurden am Bahnhof Neuwied mehrere Baumaschinen und Werkzeuge eines Schweißbetriebes entwendet. Eine der Baumaschinen wurde einer befreundeten Firma des Schweißbetriebes zum Kauf angeboten. Ein Angestellter der Firma verständigte daraufhin die Bundespolizei und vereinbarte mit dem Verkäufer ein Treffen. Am Treffpunkt an einer Tankstelle in Limburg/Lahn nahmen die Zivilkräfte die mutmaßlichen Hehler fest und stellten die angebotene Baumaschine sicher. Ob die beiden Männer auch für den Diebstahl vom Vortag verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Sachdienliche Hinweise hinsichtlich des Diebstahls am Bahnhof Neuwied nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen.



