Gerüchte um Woltemade – VfB: «mit Nick in nächste Saison»

Stuttgart (dpa) – Im Hype um U21-Nationalstürmer Nick Woltemade hat der VfB Stuttgart möglichen Abwerbeversuchen eine Absage erteilt. «Wir gehen mit Nick in die nächste Saison. Punkt!», sagte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten».

Der 23-jährige Woltemade trumpft nach seiner starken Premierensaison beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten momentan bei der U21-EM in der Slowakei auf. Dort führt er nach der Vorrunde mit vier Treffen die Torschützenliste an und trifft mit dem DFB-Team am Sonntag (21.00 Uhr/Sat.1) im Viertelfinale auf Italien.

Wehrle: «ständig im Dialog»

Zum VfB war Woltemade im vergangenen Sommer ablösefrei von Werder Bremen gewechselt. Nach Anlaufschwierigkeiten entwickelte er sich stark, wurde Leistungsträger und gewann mit den Schwaben den DFB-Pokal. Sein Vertrag in Stuttgart läuft bis Sommer 2028.

Eine Vertragsverlängerung beim VfB dürfte mit einer Gehaltserhöhung verbunden sein. «Da gibt es keinen Grund, sofort zu handeln. Zudem befinden wird uns ständig im Dialog mit unseren Spielern und ihren Beratern. Das gilt auch in Nicks Fall», sagte Wehrle.

Abgänge von Leistungsträgern schließt Wehrle auch künftig nicht aus. «Grundsätzlich ist es in der Bundesliga so, dass mit Ausnahme des FC Bayern München jeder Verein ab einer gewissen Summe sich aus finanziellen Gründen gesprächsbereit über den Transfer eines Leistungsträgers zeigen muss. Das betrifft natürlich auch uns», sagte der 50-Jährige.

Woltemade hat auch Nagelsmann überzeugt

Woltemade hatte mit seinen Leistungen auch Bundestrainer Julian Nagelsmann überzeugt und war für das Finalturnier der Nations League in den A-Nationalkader berufen worden. Dass er mit den Auftritten der vergangenen Saison Interesse anderer Vereine weckt, liegt auf der Hand.

Der Fußball sei «zu wild und zu schnelllebig», um Fans die Sorge vor einem Abgang zu nehmen, hatte Woltemade vor dem Auftakt der U21-EM gesagt. «Aber was ich sagen kann, ist, dass ich mich sehr wohl in Stuttgart fühle, dass ich gerade eine sehr schöne Saison habe, dass wir den Titel gewonnen haben und dass ich durch die guten Leistungen beim VfB jetzt auch in der Nationalmannschaft war.»