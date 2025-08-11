Mit Frankfurt gewann er die Europa League, mit Außenseiter Crystal Palace holt Oliver Glasner nach dem FA Cup auch den englischen Supercup. Nun hofft der Erfolgscoach auf frohe Kunde aus der Schweiz.

London (dpa) – Darf Erfolgscoach Oliver Glasner einen Tag nach dem Wembley-Coup gegen den englischen Fußball-Meister FC Liverpool ein weiteres Mal jubeln? Heute wird die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs erwartet, ob Crystal Palace doch in der Europa League starten darf. «Wenn du bestraft wirst und dich unschuldig fühlst, ist das hart», sagte der Coach mit Blick auf die Entscheidung in Lausanne.

Crystal Palace hat den Ausschluss aus dem zweitwichtigsten europäischen Club-Wettbewerb vor dem Internationalen Sportgerichtshof (Cas) angefochten. Grund für die Entscheidung der UEFA waren Regularien beim sogenannten Multi-Club Ownership.

Gegen diese haben nach Ansicht des Verbandes sowohl Palace als auch Olympique Lyon verstoßen, weil bis vor Kurzem der US-Amerikaner John Textor große Anteile an beiden Clubs hielt. Laut UEFA-Regeln ist es untersagt, dass zwei oder mehrere von einer Institution kontrollierte Vereine im gleichen Wettbewerb antreten. Lyon bleibt im Wettbewerb, für Palace bekam Ligarivale Nottingham Forest den Startplatz.

Glasner stolz auf sein Team

Am Sonntag war dies aber nur Nebensache, nachdem der Außenseiter im Elfmeterschießen gegen Liverpool den englischen Supercup gewonnen hatte. Schon im FA-Cup-Finale gegen Manchester City hatte Glasner, der Eintracht Frankfurt vor drei Jahren zum Europa-League-Triumph geführt hatte, mit seinem Team für eine Riesen-Überraschung gesorgt. «Wir waren auf Augenhöhe mit Liverpool, das macht mich stolz», sagte Glasner.

Der Österreicher nutzte sogleich die Gelegenheit, um von der Club-Führung neue Spieler einzufordern. «Ich sehe die Anzahl der Spiele, die wir nächste Saison bestreiten müssen, als Belohnung. Wir wollen etwas gewinnen und wir wollen in den europäischen Fußball», sagte Glasner.

Was den kader betrifft, könnte es aber noch schlimmer kommen. Die beiden Leistungsträger Marc Guehi und Eberechi Eze stehen auf dem Einkaufszettel großer Clubs. Mögliche Abgänge, die der Verein kaum verkraften würde. Denn im Europacup ist der Londoner Club auf jeden Fall vertreten. Bei einer Niederlage vor dem Cas würde Palace in der Conference League spielen.