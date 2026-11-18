Nicht nur Alexander Zverev ist beim Prestigeevent in Turin noch ohne Niederlage und Satzverlust. Auch sein vermutlich größter Rivale um den Titel marschiert in seiner Gruppe vorn weg.

Turin (dpa) – Spaniens Tennis-Ass Carlos Alcaraz hat bei den ATP Finals in Turin auch im zweiten Gruppenmatch seine Rolle als Topfavorit auf den Titel unterstrichen. Der 23-Jährige setzte sich gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Daniiel Medwedew aus Russland klar mit 6:2, 6:4 durch und hat damit beste Chancen aufs Halbfinale.

Sollte im Abendmatch (20.30 Uhr/Sky) der Gruppe der Amerikaner Frances Tiafoe gegen Flavio Cobolli mindestens einen Satz gewinnen, steht das Weiterkommen von Alcaraz vorzeitig fest. Zum Gruppenabschluss trifft der siebenmalige Grand-Slam-Turniergewinner am Freitag auf Cobolli.

Ein Duell mit dem Weltranglistenersten Alexander Zverev, der sich in der anderen Gruppe ebenfalls mit zwei Siegen nach zwei Matches bereits vorzeitig das Halbfinal-Ticket gesichert hat, kann es erst in der K.-o.-Runde am Wochenende geben.