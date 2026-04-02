Die malerische Altstadt von Sirmione ist ein Anziehungspunkt für Touristen. An besonders trubeligen Tagen ergreift die Gemeinde ab Ostern wieder Maßnahmen, um die Massen zu steuern.

Sirmione (dpa/tmn) – Die Altstadt von Sirmione wird in der anstehenden Urlaubssaison wieder tageweise zur Fußgängerzone. An 31 Tagen dürfen bis auf wenige Ausnahmen keine Fahrzeuge ins historische Zentrum der bei Touristen beliebten Gemeinde am Südufer des Gardasees fahren.

Los geht es an drei Tagen zu Ostern – von Karsamstag bis Ostermontag. Die Sperrung gilt immer von 14.00 bis 19.00 Uhr ab dem Largo Goethe, dem Platz am Zugang zur Altstadt mit der bekannten Wasserburg Castello Scaligero. Die Altstadt befindet sich an der Spitze der langen Halbinsel, auf der Sirmione liegt und die wie eine Nadel in den Gardasee ragt.

Zur Fußgängerzone wird die Altstadt noch an weiteren ausgewählten Tagen im April und Mai sowie an jedem Sonntag zwischen Juni und September. Schon in den vergangenen Jahren gab es das, allerdings an weniger Tagen.

Tutoren informieren über Regeln

Die Sperrung für Autos ist eine von mehreren Maßnahmen, mit denen die Gemeinde versucht, die Besucherströme besser zu kontrollieren. Dabei helfen sollen auch vermehrte Einsätze sogenannter Street Tutoren. Diese Mitarbeiter werden ab Ostern bis Ende des Sommers an 105 Tagen unterwegs sein und Touristen über die Regeln in der Altstadt informieren. 2025 waren sie laut Gemeinde nur an 38 Tagen im Einsatz.

Das Ziel sei nicht, den Tourismus einzuschränken, so Bürgermeisterin Luisa Lavelli. Sondern es gehe darum, ihn verantwortungsvoll zu steuern.

An diesen Tagen wird der Verkehr in Sirmione von jeweils 14 bis 19 Uhr eingeschränkt:

April: 4., 5., 6., 24., 25., 26.

Mai: 1., 2., 3., 30., 31.

Juni: 1., 2., 7., 14., 21., 28.

Juli: 5., 12., 19., 26.

August: 2., 9., 15., 16., 23., 30.

September: 6., 13., 20., 27.