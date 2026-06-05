Für Maja Chwalinska ist der sensationelle Finaleinzug bei den French Open nicht nur sportlich ein Traum. Auch finanziell profitiert die Polin vom Erfolg.

Paris (dpa) – Sensations-Finalistin Maja Chwalinska verwirklicht bei den French Open von Runde zu Runde ihren Tennis-Traum – und das in verschiedenen Outfits. Dahinter stecken aber keine modischen Gründe, sondern finanzielle. «Eigentlich gibt es keine Geschichte. Ich werde nicht gesponsert, also ist das wohl die ganze Geschichte», sagte die 24 Jahre alte Polin nach ihrem Halbfinalsieg gegen die Russin Diana Schnaider.

Sie lächelte dabei, denn sie weiß: Das wird sich nach dem Sandplatz-Spektakel in Paris ändern. Das bewegende Tennis-Märchen und die sympathische Art der Spielerin lassen sich sehr gut vermarkten. Ihre gesamte finanzielle Lage wird sich durch den sensationellen Lauf von der Qualifikation bis ins Finale von Paris drastisch verbessern.

In ihrer Karriere kassierte Chwalinska bis Turnierstart rund 742.000 Euro an Preisgeldern – in Roland Garros sind ihr jetzt schon 1.400.000 Euro sicher. Und im Falle eines Finalsieges an diesem Samstag gegen die klar favorisierte Russin Mirra Andrejewa würde sich ihr Preisgeld sogar auf 2.800.000 Euro verdoppeln.

Sponsor hilft bei Hotel-Problem

Die Sache ist nur: Die Preisgelder werden erst nach Ende des Turniers ausgezahlt. Deswegen hatte sie nach ihrem Achtelfinalsieg gegen die Griechin Maria Sakkari ein Hotel-Problem – denn plötzlich musste die Weltranglisten-114. für eine weitere Woche im teuren Paris etwas buchen. Sie hoffe, dass es noch freie Zimmer gebe und sie auch «genug Geld» dafür habe, sagte sie.

Ein polnischer Sponsor kam schließlich für die Hotelkosten auf. Dafür sei sie «sehr dankbar», sagte die Polin: «Ansonsten konzentriere ich mich voll und ganz auf Tennis, und alles Weitere ergibt sich nach dem Turnier.»

Chwalinska, die in der Vergangenheit mit Verletzungen und auch einer Depressionsphase zu kämpfen hatte, hat in Paris als erst zweite Qualifikantin ein Grand-Slam-Finale erreicht. Das Kunststück war auch Emma Raducanu bei den US Open 2021 gelungen – die Britin holte damals sogar den Titel.