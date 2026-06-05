Flavio Cobolli war der Favorit im zweiten Halbfinale der French Open. Doch sein Sieg fällt anders aus als gedacht. Im Finale trifft Cobolli auf Alexander Zverev.

Paris (dpa) – Der Italiener Flavio Cobolli fordert im Finale der French Open den deutschen Tennisstar Alexander Zverev heraus. Der 24-Jährige zog kampflos ins Endspiel am Sonntag ein, da sein Landsmann Matteo Arnaldi krankheitsbedingt nicht zum Halbfinal-Duell antreten konnte. Diese Nachricht wurde rund eine halbe Stunde vor Matchbeginn von den Organisatoren bekanntgegeben.

Auf dem Weg ins Halbfinale hatte Arnaldi insgesamt 19:42 Stunden auf den Platz gestanden – so lange wie kein anderer French-Open-Spieler seit 1991.