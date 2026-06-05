French Open im Tennis
Gegner tritt nicht an: Cobolli im Finale gegen Zverev
French Open
Steht aufgrund des Startverzichts seines Halbfinalgegners im Finale: Flavio Cobolli.
Aurelien Morissard. DPA

Flavio Cobolli war der Favorit im zweiten Halbfinale der French Open. Doch sein Sieg fällt anders aus als gedacht. Im Finale trifft Cobolli auf Alexander Zverev.

Paris (dpa) – Der Italiener Flavio Cobolli fordert im Finale der French Open den deutschen Tennisstar Alexander Zverev heraus. Der 24-Jährige zog kampflos ins Endspiel am Sonntag ein, da sein Landsmann Matteo Arnaldi krankheitsbedingt nicht zum Halbfinal-Duell antreten konnte. Diese Nachricht wurde rund eine halbe Stunde vor Matchbeginn von den Organisatoren bekanntgegeben.

Auf dem Weg ins Halbfinale hatte Arnaldi insgesamt 19:42 Stunden auf den Platz gestanden – so lange wie kein anderer French-Open-Spieler seit 1991.

© dpa-infocom, dpa:260605-930-180385/1

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Sport

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