Jannik Sinner hat lange auf sein erstes Spiel in Melbourne warten müssen. Dann war es schon nach etwas mehr als einer Stunde wieder vorbei.

Melbourne (dpa) – Titelverteidiger Jannik Sinner hat zum Auftakt bei den Australian Open nur kurz auf dem Platz stehen müssen. Der Italiener führte in Melbourne in seinem ersten Match mit 6:2, 6:1, als sein französischer Gegner Hugo Gaston wegen einer Verletzung aufgeben musste.

Die Zuschauer in der Rod Laver Arena bekamen Sinner so nur 68 Minuten zu sehen. Der Weltranglisten-Zweite hat das erste Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison in den vergangenen beiden Jahren gewonnen. Auch in dieser Saison ist er zusammen mit dem Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aus Spanier der große Favorit auf den Titel.

