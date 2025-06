Seine aktive Karriere beendete der Ex-Nationalspieler eigentlich schon 2018. Doch für ein besonderes Spiel seiner Jugendvereine will er noch mal aufs Feld.

Pattensen (dpa) – Ex-Nationalspieler Per Mertesacker (40) wird noch einmal die Fußballschuhe schnüren – für einen Bezirksligisten, der ihm besonders am Herzen liegt. Der TV-Experte läuft am 27. Juni (18.00 Uhr) anlässlich des 125. Geburtstags des TSV Pattensen von 1890 im Testspiel gegen Zweitligist Hannover 96 auf, wie der Club bei Instagram verkündete. Zuerst berichtete die Neue Presse darüber.

Aus der Jugend in der Kleinstadt südlich von Hannover war Mertesacker als Kind einst in den Nachwuchs von 96 gewechselt, wo er zum Profi und Nationalspieler wurde. Es folgten Stationen bei Werder und Arsenal.

Mertesacker will beginnen

«Es ist eine große Ehre, noch einmal die Schuhe für den Verein zu schnüren, wo ich mit 4 Jahren angefangen habe», zitierte die «Bild» den Weltmeister von 2014. «Ich bin halbwegs in Form.» Er will demnach in der Startelf stehen und zumindest 30 Minuten durchhalten.

Regelmäßige Einsätze plant der 40-Jährige aber nicht. «Das kommt für mich nicht infrage. Aber mein Pass liegt noch beim TSV, glaube ich», sagte er.