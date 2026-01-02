Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof Koblenz - Bundespolizei sucht Geschädigte





Bisherige Ermittlungen der Bundespolizei zufolge schlugen zwei 16- und 18-Jährige mehrfach mit Fäusten und Ledergürteln (metallische Schnalle) auf zwei ca. 40 Jahre alte Reisende (Mann und Frau) ein. Dabei erlitt die Frau mehrere Verletzungen im Gesicht. Der körperlichen Auseinandersetzung soll eine verbale Diskussion vorausgegangen sein. Die Tatverdächtigen wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen.



Die beiden Geschädigten konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Laut Zeugenaussagen liefen sie in Richtung Innenstadt.



Die Bundespolizei Trier bittet insbesondere die beiden Geschädigten sowie weitere Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 0651 - 43678-0 zu melden.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell