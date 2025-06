Coco Gauff bedeutet der Sieg beim Grand-Slam-Turnier in Paris viel. Vor allem angesichts der turbulenten Zeiten in ihrer amerikanischen Heimat.

Paris (dpa) - Die US-Tennisspielerin Coco Gauff hat ihren Triumph bei den French Open allen Menschen gewidmet, die in den USA unter der Politik von Präsident Donald Trump leiden. Es bedeute ihr viel, eine Repräsentantin «für Menschen zu sein, die so aussehen wie ich und die sich in der aktuellen Phase nicht besonders unterstützt fühlen», sagte die schwarze Weltranglisten-Zweite nach ihrem Finalsieg in Paris gegen die Nummer eins der Tennis-Welt, Aryna Sabalenka aus Belarus. Diesen Menschen «ein bisschen Hoffnung und Licht» zu geben, sei ein gutes Gefühl.

Nach Trumps Sieg bei der Präsidentenwahl im November vergangenen Jahres habe sie sich ein bisschen niedergeschlagen gefühlt. Ihre Mutter habe ihr dann während der WTA Finals in Saudi-Arabien gesagt: «Gewinne einfach das Turnier, einfach um den Menschen etwas zu geben, worüber sie lächeln können», erzählte die 21-Jährige. «Daran habe ich auch heute gedacht, als ich den Pokal gehalten und die amerikanische Nationalhymne gehört habe.»

Gauff denkt an das schwarze Amerika

Einige Leute sähen es vielleicht kritisch, aber «ich bin definitiv patriotisch und stolz, Amerikanerin zu sein», sagte Gauff, die sich bereits in der Vergangenheit des Öfteren zu politischen und gesellschaftlichen Themen geäußert hat. «Ich bin stolz darauf, die Amerikaner zu repräsentieren, die so aussehen wie ich und diejenigen, die die Dinge unterstützen, die auch ich unterstütze.»