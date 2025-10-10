Tennisspielerin Laura Siegmund zeigt sich in Asien starke Leistungen - doch die Nummer 3 der Welt ist zu gut. Der Kraftaufwand der vergangenen Tage fordert seinen Tribut.

Wuhan (dpa) – Laura Siegemunds Erfolgslauf beim Tennis-Turnier in Wuhan ist vorbei. Die 37-Jährige musste sich im Viertelfinale des WTA-1000-Turniers der klar favorisierten US-Amerikanerin Coco Gauff mit 3:6, 0:6 geschlagen geben. Die Weltranglistendritte trifft im Halbfinale auf die Polin Iga Swiatek oder Jasmine Paolini aus Italien.

Siegemund war mit 37 Jahren und 216 Tagen die viertälteste Spielerin, die seit Einführung des aktuellen Formats 1990 ein Viertelfinale bei einem 1000er-Turnier erreichen konnte. Durch ihre starken Leistungen in Wuhan wird sich die Schwäbin in der Weltrangliste unter die Top 40 verbessern. Damit wird sie die neue deutsche Nummer 1 bei den Frauen.

War es auch eine Kraftfrage?

Die Wimbledon-Viertelfinalistin startete im ersten Satz stark und hielt zunächst gut mit, doch die größere spielerische Klasse von Gauff setzte sich mit zunehmender Spieldauer durch. Siegemund schien körperlich nicht in absoluter Topform zu sein, nachdem sie sich erst tags zuvor bei Temperaturen von weit über 30 Grad gegen die Polin Magdalena Frech ins Viertelfinale gekämpft hatte.

Siegemund, die in Wuhan auch im Doppel-Wettbewerb antritt, leistete sich im zweiten Satz zu viele Fehler und Unkonzentriertheiten. Nach 1:25 Stunden verwandelte Gauff ihren ersten Matchball zum verdienten Sieg.