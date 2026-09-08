Coco Gauff bezwingt im Achtelfinale die vier Jahre jüngere Iva Jovic und fühlt sich an ihre eigene Zeit als Tennis-Teenager erinnert. Die Frauen-Konkurrenz der US Open ist hochklassig wie lange nicht.

New York (dpa) – Coco Gauff verabschiedete ihre geschlagene Rivalin mit Applaus. Die frühere Siegerin hat bei den US Open den Angriff von Jungstar Iva Jovic abgewehrt und das mit Spannung erwartete amerikanische Achtelfinal-Duell für sich entschieden. In einem hochklassigen Match gewann die 22-Jährige mit 6:1, 6:4 gegen die vier Jahre jüngere Jovic.

«Iva ist ein unglaubliches Talent. Sie spielt reifer, als ihr Alter vermuten lässt», schwärmte Gauff und erinnerte an ihre eigene Zeit als Tennis-Teenager. «Ich war in einer ähnlichen Situation.» Die heutige Weltranglistenvierte hatte im Alter von 19 Jahren bereits die US Open gewonnen. Jovic wird in ihrer Heimat eine ähnliche ruhmreiche Zukunft vorhergesagt.

Gauff freut sich auf weitere Duelle mit Jovic

Mit beeindruckendem Defensivtennis und deutlich weniger Fehlern behielt Gauff die Oberhand. «Ich freue mich auf viele weitere Kämpfe», sagte sie im Interview auf dem Platz im Arthur Ashe Stadium und forderte vom Publikum: «Bitte jubelt für Iva».

Gauff hatte bereits das Vorbereitungsturnier in Cincinnati gewonnen und ist eine der Topfavoritinnen auf den Titel beim Grand-Slam-Turnier in New York. Mit einem Triumph bei den US Open könnte sie die Spitze der Weltrangliste übernehmen, sollte die Kasachin Jelena Rybakina im Viertelfinale scheitern.

Top-Sechs-Spielerinnen noch im Turnier dabei

Gauff trifft nun auf die French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa aus Russland. Die 29-Jährige bezwang mit 5:7, 6:4, 6:3 die gebürtige Russin Anastassija Potapowa, die seit dieser Saison für Österreich startet.

Insgesamt stehen die ersten sechs Spielerinnen der Setzliste im Viertelfinale. Dies gab es bei den US Open zuletzt vor 28 Jahren.