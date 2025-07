Düsseldorf setzt sein Konzept «Fortuna für alle» weiter um. Auch in der kommenden Spielzeit gibt es Freispiele. Die Gegner hat der Zweitligist nun bekanntgegeben.

Düsseldorf (dpa) – Fortuna Düsseldorf bietet auch in der kommenden Saison Spiele ohne Eintrittskosten an und hat dafür fünf Partien ausgewählt. Bei den Heimspielen gegen den Karlsruher SC (4. Spieltag), den 1. FC Magdeburg (13.), die SpVgg Greuther Fürth (17.), den SC Paderborn (20.) und Holstein Kiel (29.) ist der Eintritt frei. Zuschauer können sich in vorher festgelegten Zeiträumen um Tickets bewerben.

Das in dieser Form innovative Konzept unter dem Titel «Fortuna für alle» ist aus Vereinssicht eine Erfolgsgeschichte. Für die sieben Freispiele der beiden vergangenen Saisons gab es laut Angaben des Fußball-Zweitligisten 700.000 Ticketanfragen – doppelt so viele, wie Plätze zur Verfügung standen.

Der Zuschauerschnitt sei zudem insgesamt gestiegen, selbst, wenn man nur die zahlenden Zuschauer einrechnet. Zudem war die Rate der Zuschauer, die ihr Ticket nicht nutzten (No-Show-Rate), niedriger als bei normalen Heimspielen. In der Spielzeit 2023/24 gab es drei, in der vergangenen Saison vier Freispiele.