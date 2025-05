Funkel will 1. FC Köln zurück in die Bundesliga führen

Köln (dpa) – Mitten im Aufstiegsrennen setzt der 1. FC Köln auf Erfahrung: Friedhelm Funkel übernimmt zwei Spieltage vor Schluss das Traineramt und will den Zweitligisten zurück in die Fußball-Bundesliga führen. «Ich möchte der Mannschaft eine gewisse Lockerheit und Selbstvertrauen vermitteln. Wenn mir das gelingt, werden wir am Ende der Saison wieder in der 1. Bundesliga sein», sagte Funkel, der beim FC einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit unterschrieb.

«Wenn der 1. FC Köln anfragt, dann kann man nicht Nein sagen», sagte der 71-Jährige. Es sei ein «richtig, richtig gutes Gefühl», wieder beim FC zu sein. Nach einem Anruf von Sportdirektor Thomas Kessler, der nach dem Keller-Aus zunächst die sportliche Leitung im Verein übernimmt, und einem zweieinhalbstündigen Gespräch bei sich zu Hause in Krefeld habe er sich eine Nacht Bedenkzeit genommen – und am Morgen zugesagt. «Ich bin relativ früh wach geworden und dachte, Mensch, du musst zusagen, vielleicht hat der noch einen anderen im Ärmel, was natürlich nicht der Fall war», scherzte Funkel.

Funkel stieg als Trainer schon sechsmal auf

Zeitgleich mit der Verpflichtung des Routiniers hatte der FC Köln die Trennung von Geschäftsführer Christian Keller und Cheftrainer Gerhard Struber bekanntgegeben. Für Funkel ist es bereits das dritte Engagement als Kölner Trainer. 2003 hatte er die Domstädter schon einmal in die Bundesliga geführt. 2021 bewahrte er sie vor dem Abstieg. Insgesamt ist Funkel schon sechsmal mit verschiedenen Vereinen in die Bundesliga aufgestiegen – so häufig wie kein anderer Trainer.