Eine sehr erfolgreiche Saison liegt hinter den Cowboys und Indianern aus Mörschied. Jetzt verabschiedeten sich die Wildwest-Akteure mit einer tollen Pferdeshow und einem Tag der Offenen Tür von ihren treuen Fans.

Nach der erfolgreichen Saison auf der Karl-May-Freilichtbühne in Mörschied sollte es ein würdiger Abschluss werden, und der wurde es. Rund 550 Zuschauer wurden für ihr Kommen reich belohnt. Nicht nur eine zweiteilige, außergewöhnlich spektakuläre Pferde-Kaskadeur-Show, sondern auch ein spannendes Schauspiel der Freilichtbühnen-Jugend sowie eine Stuntshow boten am Samstag mehrstündige Unterhaltung erster Güte. Auch Gott Varuna, das indianische Pendant zu Petrus, war wohlgestimmt. Während es im Landkreis bisweilen kräftig schüttete, gab es an der Freilichtbühne lediglich einen kurzen Schauer. Am Sonntag folgte bei bestem Spätsommerwetter ein ebenso gut besuchter Tag der offenen Tür (Bericht folgt).

Den Start des Abends machten die Haraldo Stunt Brothers. Die tschechische Gruppe besteht aus elf Pferden, mehreren Tierbetreuern und zwei Stuntleuten, die sich trotz des „Brüder“ im Namen aus Reiterin und Reiter zusammensetzen: Nathalie Nováková und Michal Bednář gehören zum festen Ensemble der Karl-May-Festspiele in Elspe. Zunächst waren beide auf jeweils zwei Pferden stehend unterwegs. Das war zwar schon ein optischer Leckerbissen, doch für die beiden Stuntleute kaum mehr als ein Warm-up für die kommenden Szenen. Während die Pferde im Galopp entlang der Bühne förmlich vorbeiflogen, machten die beiden Kaskadeure ihre Stunts. Da waren die Beine in der Luft, oder der Körper seitlich vom Pferd, und dies in einer Schnelligkeit und zugleich Sicherheit, dass die Zuschauer kaum mit dem Applaus nachkamen.

i Auch bei der Jugendvorstellung der Freilichtbühne ging es zur Sache. Sie standen ihren "großen" Vorbildern in nichts nach. Und natürlich gab es jede Menge Pyrotechnik. Leonhard Stibitz

Nach einer Pause zeigte dann die Jugend der Freilichtbühne ihr Können. Unter dem Titel „Die Blutsbrüder im Tal der schwarzen Seelen" erlagen die Bösewichte, allen voran Dan „the Bow", hervorragend dargestellt von Sully Dreher, dem Reiz des Goldes und zögerten auch nicht, sich mit Gewalt des glänzenden Edelmetalls habhaft zu machen. Manitu sei Dank waren aber auch Old Shatterhand (Jonas Brückmann) und Winnetou (Elias Krummenauer) vor Ort, um dies zu verhindern. Sully Dreher hatte auch das Drehbuch geschrieben, und alles wurde ausschließlich von der Bühnenjugend umgesetzt. Da wurde nicht mit Actionsequenzen, Schießereien und Stunts gegeizt, alle glänzten wie auch bei den Dialogen mit großem schauspielerischem Talent. Die weiblichen Figuren von „Dumm und Dalles" sorgten erfolgreich für die Portion Humor im kurzweiligen Stück.

i Die Haraldo Stunt Brothers begeisterten auf ganzer Linie. Im zweiten Teil waren zur Freude des Publikums elf Pferde auf der Bühne. Leonhard Stibitz

Danach folgten wieder die Haraldos, Michal Bednář brachte gleich elf durchaus wilde Pferde auf die Bühne. Die liefen in Phalanx oder in zwei Gruppen, wobei fünf Schimmel und sechs Rappen am Start waren. Atemberaubend sicher bewegte sich der Stuntman auf den Pferden vorwärts, natürlich weitestgehend stehend.

Der Schlusspunkt des überaus fesselnden Abends war eine Stuntshow, eingebettet in eine Story, die Marcel Gillmann geschrieben hatte. Es gab actiongeladene Kampfszenen, jede Menge Pyrotechnik und viel Humor. Die Blauröcke brauchten Shampoo, Winnetou einen neuen Besen, und der Stamm der „Tanzenden Waschbären" vollführte zu schmissigen Rhythmen wilde Tänze und riss das Publikum mit, das den Besuch in Mörschied an diesem Abend sicher nicht bereute.