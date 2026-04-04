Knackiger Spargel, Parmesan-Klößchen und eine Kräuterpaste, die alles toppt: Die Frühlingssuppe von Food-Bloggerin Julia Uehren bringt echtes Frische-Feeling auf den Teller. Zero-Waste-Tipp inklusive!

Köln (dpa/tmn) – Das erste zarte Grün zeigt sich an Büschen und Bäumen – und genau diese Farbe bringen wir mit dem ersten grünen Spargel, Zuckerschoten, Erbsen und jeder Menge Kräutern auf unsere Teller. Das Gemüse wird so dünn geschnitten, dass es roh in die heiße Gemüsebrühe kommt und wunderbar knackig bleibt.

Während die Oliven-Gremolata eine intensive Würze und starke Aromen ins Gericht bringt, bilden die weichen, würzigen Parmesan-Nocken einen schönen Kontrast zum knackigen Gemüse. Wem das zu viel Arbeit ist: Ravioli gefüllt mit Ricotta und Spinat aus dem Kühlregal sind eine leckere Alternative.

Zero-Waste-Tipp: Parmesanrinde, Petersilien- und Basilikumstängel in der Brühe auskochen. So bekommt die Suppe eine geschmackliche Tiefe.

Zutaten für 4 Portionen

30 g Parmesan (am Stück)

250 ml Vollmilch

1,5 EL Butter

Salz

110 g Weichweizengrieß

2 Eier (Größe M)

100 g grüne Oliven (mild, mit Stein, z.B. Nocellara)

1/2 Zehe Knoblauch

40 g Petersilie (glatt)

20 g Basilikum (frisch)

1 Bio-Zitrone

6 EL Olivenöl

Pfeffer

200 g Erbsen (TK)

8 Stangen Spargel (grün)

200 g Zuckerschoten

3 Frühlingszwiebeln

15 g Schnittlauch

1 Päckchen Gartenkresse

2 Liter Gemüsebrühe

Zubereitung

Für die Parmesan-Nocken den Parmesan fein reiben. Rinde aufbewahren. Die Milch zusammen mit der Butter und ca. 1/2 TL Salz in einem Topf aufkochen. Hitze auf mittlere Temperatur reduzieren und unter ständigem Rühren erst den Parmesan, dann den Grieß nach und nach unterrühren. Ca. 2 – 3 Minuten kräftig weiter rühren, bis sich ein dicker Teigklumpen bildet. Topf vom Herd nehmen und ca. 10 Minuten abkühlen lassen. Dann mit einem Holzlöffel nacheinander die Eier unterziehen, bis eine feste Masse entsteht. Ca. 30 Minuten quellen lassen. Dann mit zwei Teelöffeln zu Nocken formen. Für die Oliven-Gremolata den Kern der Oliven wegschneiden und das Fruchtfleisch fein hacken. Knoblauch schälen, durch eine Knoblauchpresse drücken und zu den Oliven geben. Petersilie und Basilikum waschen, trockenschütteln und die Blätter fein hacken. Stiele aufbewahren. Zitrone waschen und abtrocknen. Etwa 1 TL von der Schale fein abreiben, den Saft auspressen. Die Kräuter zusammen mit dem Olivenöl und ca. 1 TL Zitronenabrieb und den Oliven vermengen. Mit Pfeffer abschmecken. Erbsen auftauen. Den Spargel waschen und das untere Drittel schälen. Den Spargel längs halbieren und schräg in dünne Streifen schneiden. Die Zuckerschoten waschen und längs in feine Streifen schneiden (ggf. halbieren). Die Frühlingszwiebel waschen, die Wurzel und den dunkelgrünen Teil wegschneiden. Die Frühlingszwiebel dann in feine Ringe schneiden. Schnittlauch waschen, trockenschütteln und in feine Röllchen schneiden. Gartenkresse waschen, trockenschütteln und knapp über der Wurzel abschneiden. Die Gemüsebrühe zusammen mit der Parmesanrinde und den Basilikum- und Petersilienstängeln einmal aufkochen lassen. Dann mit geschlossenem Deckel bei mittlerer Hitze ca. 30 Minuten köcheln lassen. Anschließend Parmesanrinde und Kräuterstängel entfernen und die Suppe mit 1 – 2 EL Zitronensaft, wenig Salz und Pfeffer würzen. Die Parmesan-Nocken in einem Topf mit kochendem, leicht gesalzenem Wasser ca. 5 Minuten garen. Gemüsebrühe noch einmal kurz aufkochen lassen und auf vorgewärmte Teller füllen. Parmesan-Nocken in die Suppe legen. Spargel, Zuckerschoten und Erbsen roh dazugeben. Wem das Gemüse zu knackig ist, kann es vorher kurz blanchieren oder anbraten. Die Oliven-Gremolata, den Schnittlauch, die Frühlingszwiebeln und die Kresse in Schälchen füllen und die Suppe damit nach Belieben würzen und garnieren.

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