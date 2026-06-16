In der nordamerikanischen Profiliga NHL bestritt Kyle Calder mehr als 600 Spiele. Mit Kanadas Nationalteam holte der Stürmer 2003 WM-Gold. Nun ist er einer Krankheit erlegen.

Berlin (dpa) – Der ehemalige Eishockey-Weltmeister Kyle Calder ist im Alter von nur 47 Jahren gestorben. «Nicht in einer Million Jahre hätte ich gedacht, dass dieser Tag kommen würde», schrieb seine Tochter Madison in einem Beitrag bei Instagram. Nach den Angaben des Juniorenteams der Los Angeles Kings erlag der frühere NHL-Profi einer kurzen Krankheit. Mit Kanada holte Calder 2003 den WM-Titel.

Der Stürmer spielte ein Jahrzehnt lang in der nordamerikanischen Profiliga und absolvierte dort mehr als 600 Spiele, unter anderem auch für die Chicago Blackhawks. Teamchef Danny Wirtz erklärte, Calder sei das Leben mit derselben Leidenschaft, Intensität und unglaublichen Hingabe angegangen, die auch sein Spiel geprägt hätten.