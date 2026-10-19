Frankfurt/Main (dpa) – Deutschlands ehemalige Tennis-Königin Angelique Kerber wird auf dem Sportpresseball in Frankfurt am Main als «Legende des Sports» geehrt. Die 38-Jährige, die während ihrer aktiven Karriere drei Grand-Slam-Triumphe feierte und 34 Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste stand, erhält die Auszeichnung am 7. November in der Alten Oper.

«Ich fühle mich noch nicht so alt. Aber mir bedeutet diese Auszeichnung sehr viel. Es ist eine große Ehre. Ich wollte immer als Sportlerin gesehen werden, die alles gegeben und ihr Herz auf dem Platz gelassen hat. Ich denke, das habe ich geschafft», sagte Kerber bei einer Pressekonferenz in Frankfurt und ergänzte: «Ich habe alle meine Träume erreicht. Besser geht es nicht.»

Kerber reiht sich ein in eine Liste namhafter Sportlerinnen und Sportler wie Michael Schumacher, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Rudi Völler, Boris Becker, Isabell Werth, Magdalena Neuner, Maria Höfl-Riesch, Katarina Witt und Heiner Brand, die diesen Preis vor ihr erhalten hatten.

Erfolgreiche Karriere

2016 bei den Australian Open hatte Kerber ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. «Danach hat sich mein Leben komplett verändert», erzählte sie im Rückblick. Im selben Jahr siegte sie auch bei den US Open und wurde dadurch erstmals die Nummer 1. «Das war schon sehr speziell und werde ich nie vergessen», berichtete die Mutter zweier Kinder.

Zwei Jahre später gelang ihr der Triumph bei ihrem Lieblingsturnier in Wimbledon. «Das war ein Kindheitstraum von mir und deshalb ein besonderer Titel für mich», sagte Kerber. Im Anschluss wurde sie 2018 auf dem Sportpresseball als «Sportlerin mit Herz» ausgezeichnet. Nach Rudi Völler ist Kerber damit erst die zweite Persönlichkeit des deutschen Sports, die beide Ehrungen erhält.

Auch nach der aktiven Karriere steht Kerber weiter auf dem Platz. Erst am Sonntag gewann sie das Legenden-Turnier in Luxemburg. «Tennis war mein Leben. Ich habe es geliebt – und liebe es immer noch. Es macht immer noch Freude, auf dem Platz zu stehen», sagte Kerber.