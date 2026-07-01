Tennis
French-Open-Champion Andrejewa mit Tränen nach Wimbledon-Aus
Wimbledon
French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa ist in Wimbledon in der zweiten Runde ausgeschieden.
Mike Egerton. DPA

In Paris riesige Freude über den ersten Grand-Slam-Triumph, in London Frust über ein frühes Aus. Für Mirra Andrejewa ist Wimbledon vorbei.

London (dpa) – Tränen nach dem Aus: Nach ihrem Triumph in Paris muss French-Open-Gewinnerin Mirra Andrejewa ihre Titelhoffnung in Wimbledon schon nach der zweiten Runde aufgeben. Die 19 Jahre alte russische Tennisspielerin unterlag der zweimaligen Grand-Slam-Turniersiegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien mit 6:4, 5:7, 4:6. Aus Frust schmiss sie nach dem Matchende den Schläger weg, bei der Pressekonferenz kamen ihr später die Tränen. In Paris hatte Andrejewa ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.

© dpa-infocom, dpa:260701-930-318956/1

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