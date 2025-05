Stari Grad (dpa) – Freiwasserschwimmerin Lea Boy hat bei den Europameisterschaften in Kroatien die Bronzemedaille auf der olympischen Distanz gewonnen. Die 25-Jährige musste sich im Rennen über zehn Kilometer in Stari Grad nur der ungarischen Siegerin Viktoria Mihalyvari und Silbergewinnerin Ginevra Taddeucci aus Italien geschlagen geben. Boy schlug nach 1:57:34,38 Stunden an. Ihr Vorsprung auf Platz vier betrug die Winzigkeit von 14 Hundertstelsekunden.

Titelverteidigerin Leonie Beck war diesmal nicht dabei. Die 28 Jahre alte Augsburgerin verzichtet im nacholympischen Jahr auf große Wettkämpfe.