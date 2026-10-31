Franz Wagner führt die Orlando Magic zum Auftaktsieg beim Pokal-Wettbewerb der NBA. Dennis Schröder verliert mit den Hornets, Moritz Wagner muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Toronto (dpa) – Die Orlando Magic um die deutschen Basketballer Franz Wagner und Tristan da Silva haben das erste Spiel des NBA-Cups gewonnen. Mit 121:114 (64:55) setzten sich die Magic in der nordamerikanischen Basketballliga auswärts bei den Toronto Raptors durch. Dabei glänzte Wagner mit zwei persönlichen Saisonbestwerten.

26 Punkte und elf Assists standen für den Basketball-Weltmeister zu Buche. Im vierten Viertel übernahm Wagner zunächst als Ballverteiler, punktete bei einem entscheidenden 10:2-Lauf dann auch selbst. «Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns und eine starke Antwort auf unser letztes Spiel hier», sagte Wagner, der mit Orlando zwei Tage zuvor eine 30-Punkte-Pleite in Toronto kassiert hatte. Da Silva kam auf acht Punkte.

Beim NBA-Cup werden die 30 Mannschaften in sechs Gruppen aufgeteilt, die Gruppensieger sowie die besten Gruppenzweiten der beiden Conferences ziehen ins Viertelfinale des Turniers ein. Spiele des Pokalwettbewerbs zählen auch normal zur regulären Saison.

Niederlagen für Dennis Schröder und Moritz Wagner

Dennis Schröder musste sich mit den Charlotte Hornets bei den Washington Wizards mit 79:95 (46:51) geschlagen geben. Nach einem schwachen dritten Viertel, das die Gäste mit 13:28 verloren, mussten die Hornets abreißen lassen. Schröder erzielte acht Punkte und acht Assists. Die beiden deutschen Liganeulinge Charlottes Christian Anderson (4 Punkte) und Hannes Steinbach (zwei Minuten Einsatzzeit) blieben unauffällig.

Moritz Wagner muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten, die 94:110 (49:56)-Heimpleite seiner Brooklyn Nets gegen die Detroit Pistons war die fünfte Niederlage im fünften Saisonspiel. Auch bei den Nets war der Durchgang nach der Pause der Knackpunkt: Mit 17:36 ging das dritte Viertel verloren. Wagner war mit 16 Zählern und acht Rebounds bester Spieler seines Teams.

Die Golden State Warriors setzten sich dank einer furiosen Aufholjagd gegen die Los Angeles Lakers mit 112:95 (53:53) durch. Nach 13 Minuten lagen die Warriors mit 25 Punkten zurück, glichen aber bereits zur Pause aus. Bei beiden Teams überzeugten die Superstars: Stephen Curry führte die Warriors mit 31 Zählern und acht verwandelten Dreiern an, Luka Doncic markierte für die Lakers 37 Punkte und sechs Dreier.