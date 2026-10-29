Für Sanierungsarbeiten wird der süditalienische Airport dichtgemacht. Flugpläne wurden angepasst - teils geht es nach Salerno.

Neapel (dpa/tmn) – Der Flughafen Neapel-Capodichino wird den gesamten November für den kommerziellen Flugverkehr geschlossen. Hintergrund ist laut der Betreibergesellschaft Gesac die Sanierung der Start- und Landebahn sowie der Rollwege.

Die Schließung war schon länger angekündigt, sodass Airlines ihre Flugpläne anpassen konnten. Die Lufthansa etwa hatte im Sommer darüber informiert, dass sie ihre Flüge in die süditalienische Metropole im November aussetzt, und Fluggäste – soweit möglich – auf Alternativflüge von und nach Rom umgebucht.

Busse und Sammeltaxis zwischen Neapel und Salerno

Ein Teil des Flugverkehrs wird an den Flughafen Salerno verlegt, der rund eine Autostunde von Neapel südlich liegt. Dazu zählen laut den Flughafenbetreibern unter anderem Eurowings-Verbindungen nach Düsseldorf und Stuttgart.

Für den Zeitraum werden demnach unter anderem zusätzliche Busverbindungen zwischen Neapel und Salerno sowie versuchsweise ein Sammeltaxiservice eingerichtet. Der November sei der verkehrsschwächste Monat des Jahres, weshalb die Flughafenschließung in diesen Zeitraum gelegt wurde.