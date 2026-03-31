Auf in die Gartensaison: Dafür ist bald wieder die Zeit! Und womöglich auch für ein paar neue Stücke für Balkon und Terrasse. Ein Klassiker aus Omas Wohnzimmer erlebt dabei ein Comeback.

Bad Honnef (dpa/tmn) – Cremeweiß oder Ivory: Solche Farben sind in diesem Jahr im modern bestückten Garten zu sehen, wenn es nach dem Verband der Deutschen Möbelindustrie geht. Der sieht solche hellen Töne bei Polsterbezügen für Gartenmöbel im Trend – ebenso wie eine markante Blockstreifen-Optik in maritimen Blau-Weiß.

Streifen für den Garten

Überhaupt: Streifen. Auch laut dem Magazin «Schöner Wohnen» sind die jetzt angesagt im Garten und kommen als breite, vertikale Cabana-Streifen auf Sonnenschirmen, Poolliegen, Handtüchern und Sitzkissen nach draußen.

Außerdem farblich im Trend: erdiges Braun und Terrakotta-Orange. «Der Retrotrend sprießt 2026 in allen nur möglichen Seventies-Farben auf unseren Terrassen und Balkonen und in unseren Gärten», schreibt das Magazin.

Fliesen für den Tisch

Aus früheren Jahrzehnten dürfte auch der Fliesentisch bekannt sein, wie er vielleicht im Wohnzimmer der Großeltern stand. Jetzt ziehen Beistelltische oder Konsolen mit gefliester Oberfläche in die Gärten. «Sie wirken reduziert, fast skulptural, und bringen eine subtile Strenge mit sich», schreibt «Schöner Wohnen». Das sei «ein toller Kontrast vor allem für wilde Gärten und Balkone».

Wer keine Fliesen mag, aber dennoch etwas Neues sucht: Laut dem Verband der Deutschen Möbelindustrie liegen runde Gartentische mit «einem eleganten Säulenfuß aus beschichtetem Aluminium» im Trend. Angesagt sind demnach auch gepolsterte Stühlen auf zierlichen Gestellen. Luftige Seilgeflechte aus wetterfesten Fasern für die Arm- und Rückenlehnen sorgen für «ein angenehmes Urlaubsflair».