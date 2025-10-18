Der glückliche Erfolg seiner Mannschaft gegen Girona dürfte Hansi Flick erfreuen, die Sperre im Spiel bei Real Madrid dagegen nicht.

Barcelona (dpa) – Der FC Barcelona hat den nächsten Rückschlag in der spanischen Fußball-Meisterschaft dank eines späten Treffers gerade noch vermieden. Die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Hansi Flick gewann daheim 2:1 (1:1) gegen den FC Girona. Matchwinner war Ronald Araujo mit seinem Siegtor in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Zuvor hatte der frühere Dortmunder Axel Witsel (20.) für Girona die Führung von Pedri (13.) ausgeglichen. Flick wurde unmittelbar vor dem erlösenden Tor von Araujo wegen Reklamierens vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt und darf damit im Clásico am Sonntag kommender Woche bei Real Madrid nicht an der Seitenlinie stehen.

Durch den Sieg übernahm der Titelverteidiger, dem unter anderen der verletzte Torjäger Robert Lewandowski fehlte, zumindest bis Sonntag wieder die Tabellenführung vor Real. Barcelona hatte vor der Länderspielpause gegen Paris Saint-Germain und den FC Sevilla zwei Pflichtspielniederlagen einstecken müssen.