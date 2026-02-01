Die beiden Finalisten der Australian Open haben zwei brutale Halbfinals hinter sich. Wer ist rechtzeitig bis zum Endspiel wieder fit?

Melbourne (dpa) – Im Duell der Tennis-Generationen kommt es heute vor allem auch auf die Fitness an. Wenn der 22 Jahre alte Carlos Alcaraz und der 16 Jahre ältere Novak Djokovic um 9.30 Uhr MEZ (Eurosport) im Finale der Australian Open aufeinandertreffen, ist die große Frage, wer sich besser von den Strapazen der Halbfinals erholt hat.

Der Weltranglisten-Erste Alcaraz hatte am Freitag in einem Tennis-Drama über 5:27 Stunden Alexander Zverev besiegt. Djokovic hatte Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien ebenfalls in fünf Sätzen bezwungen und dabei mehr als vier Stunden auf dem Platz gestanden.

Regeneration wichtiger als Training

Der Tag vor dem Endspiel in der Rod Laver Arena stand deshalb ganz im Zeichen der Erholung. «Ich werde definitiv nicht trainieren», sagte Djokovic. Auch Alcaraz legte seinen Fokus nach den heftigen Krämpfen im Duell mit Zverev auf Regeneration. Gut für beide Finalisten: Anders als am Freitag ist es am Sonntag in Melbourne deutlich kühler bei Temperaturen unter 20 Grad.

Sowohl für Alcaraz als auch für Djokovic steht viel auf dem Spiel. Für den Spanier wäre es der erste Titel in Melbourne. Die Australian Open sind das einzige Grand-Slam-Turnier, das der Weltranglisten-Erste noch nicht gewonnen hat. Djokovic würde im Falle eines Sieges seinen 25. Grand-Slam-Titel feiern, mehr als jeder andere Tennisprofi. Er hätte im Falle des Triumphs einen Titel mehr als die Australierin Margaret Court.