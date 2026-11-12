Finnland will aus Sorge vor Propaganda keine russischen Sportler mehr ins Land lassen. Sie hätten dort «nichts zu suchen», so Außenministerin Valtonen. Betreffen dürfte das vor allem den Wintersport.

Helsinki (dpa) – Finnland verschärft die Einreisebeschränkungen für russische Sportlerinnen und Sportler. «Solange Russlands Angriffskrieg andauert, haben russische Sportler in Finnland nichts zu suchen», sagte die finnische Außenministerin Elina Valtonen laut einer Pressemitteilung. «Ihre Einreise in das Land würde eine Gefahr für Finnlands internationale Beziehungen darstellen.»

Diese Einschätzung hielt die finnische Regierung in einem Beschluss fest. Die Entscheidung bedeutet zwar kein automatisches Einreiseverbot für alle russischen Athleten – die konkrete Entscheidung über Visa werde von Fall zu Fall getroffen, sagte ein Sprecher. In der Praxis dürfte es dem aber gleichkommen.

Die zuständigen Behörden würden den Beschluss bei der Prüfung von Visumsanträgen berücksichtigen, hieß es. Die neuen Beschränkungen treten am kommenden Montag in Kraft. Sie gelten auch für Sportler, die unter neutralem Status an Wettkämpfen teilnehmen.

Sorge vor Propaganda: Russische Sportler müssen draußen bleiben

«Russland nutzt den Sport als Propagandainstrument und versucht, ihn zur Förderung der Ziele seines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges einzusetzen», hieß es in der Pressemitteilung der Regierung. Die Regel gilt auch für andere kurzfristige Tätigkeiten mit einem Visum, die für die nationalen Interessen Finnlands nicht notwendig sind.

Finnland hatte die Einreise russischer Staatsangehöriger nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine bereits 2023 beschränkt – allerdings mit einigen Ausnahmen. Bislang konnten Profisportler für beruflich bedingte Reisen ein Visum für 90 Tage erhalten.

Auswirkungen haben die neuen Beschränkungen vor allem auf den Wintersport. Bereits Ende November findet der Weltcup-Auftakt im finnischen Ruka statt. Die Neuregelung steht im Widerspruch zur Linie des Internationalen Olympischen Komitees, das zuletzt die Sanktionen gegen Russlands Athleten aufgehoben hatte und damit den Weg für eine Teilnahme der Sportler des Landes an internationalen Wettbewerben mit eigener Fahne und Hymne freimachte.