Finalistin von 2024 fehlt bei den Australian Open

Eine Mitfavoritin muss bei den Australian Open passen. Dabei hat sie an Melbourne die besten Erinnerungen.

Melbourne (dpa) – Vor zwei Jahren stürmte Zheng Qinwen bei den Australian Open bis ins Finale, dieses Jahr wird die Chinesin in Melbourne fehlen. Die Nummer 24 der Tennis-Welt muss wegen einer Ellenbogenverletzung passen. Wegen der Probleme hat Zheng Qinwen bereits seit Ende September kein Match mehr bestritten.

«Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen. Melbourne ist mein „lucky place“, wo ich mein erstes Hauptfeld-Match bei einem Grand Slam gewonnen und meine besten Erfahrungen gemacht habe», schrieb Zheng Qinwen in den sozialen Medien. Vor zwei Jahren hatte sie im Endspiel gegen Aryna Sabalenka in zwei Sätzen verloren.