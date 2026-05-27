Die Vegas Golden Knights ziehen in den NHL-Playoffs souverän in die Finalserie ein. Ihr Gegner für den Kampf um den Stanley Cup steht noch nicht fest.

Las Vegas (dpa) – Die Vegas Golden Knights haben zum dritten Mal in den vergangenen neun Saisons die Finalserie der Eishockeyliga NHL erreicht. Gegen Colorado Avalanche gewann das Team um Kapitän Mark Stone Spiel vier der Western-Conference-Finals mit 2:1 – und entschied die Serie mit einem Gesamtergebnis von 4:0 frühzeitig für sich.

Vegas ging in seinem Heimspiel im ersten Drittel durch Kapitän Stone früh in Führung und baute diese durch Cole Smith spät im dritten Drittel aus. Der Anschluss von Colorados Gabriel Landeskog zwei Minuten vor Spielende kam zu spät.

Canadiens und Hurricanes spielen Finalgegner aus

Im Kampf um den Stanley Cup treffen die Vegas Golden Knights entweder auf die Montreal Canadiens oder die Carolina Hurricanes. In den Conference Finals im Osten liegen die Hurricanes aktuell mit 2:1 in Führung. Spiel vier findet in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) in Montreal statt.