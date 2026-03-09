Coco Gauff bricht ihr Match in Indian Wells wegen eines «beängstigenden Gefühls» ab. Nach ihrem Aus spricht der US-Star über die Verletzung und ihre Pläne für Miami.

Indian Wells (dpa) – US-Star Coco Gauff hofft nach ihrer verletzungsbedingten Aufgabe beim Masters-Turnier in Indian Wells schnell wieder auf den Tennisplatz zurückkehren zu können. Die 21 Jahre alte Weltranglisten-Vierte musste ihr Drittrunden-Match gegen Alexandra Eala von den Philippinen wegen eines «beängstigenden Gefühls» im linken Unterarm vorzeitig aufgeben. «Es fühlte sich an, als würde in meinem Arm ein Feuerwerk explodieren, und dann fühlte sich mein ganzer Arm an, als stünde er in Flammen», sagte Gauff.

Untersuchung soll Klarheit schaffen

«Wir werden eine MRT-Untersuchung machen lassen, um zu sehen, was los ist», sagte Gauff. Die gute Nachricht sei, dass es sich wohl nicht um eine langfristige Verletzung handele, sodass sie nach eigenen Angaben beim nächsten Turnier in Miami wieder dabei könne.

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin hatte ihr Spiel bei dem mit 9,4 Millionen US-Dollar (rund 8,1 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturniers in der kalifornischen Wüste beim Stand von 2:6, 0:2 gegen Eala aufgeben müssen. Wenig später bedankte sich Gauff in einer Story auf ihrem Instagram-Kanal noch bei ihren Fans für «all die süßen Nachrichten.»