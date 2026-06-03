Große Glasfassaden und Fensterscheiben können für Vögel zur tödlichen Falle werden. Warum die typischen schwarzen Vogel-Aufkleber nicht viel bringen und was stattdessen hilft.

Hamburg (dpa/tmn) – Ein dumpfer Schlag und schon ist es passiert: Ein Vogelleben hat ein jähes Ende gefunden. Todesursache: Glas. Laut der Deutschen Wildtier Stiftung sterben nach Hochrechnungen jährlich bis zu 100 Millionen Vögel an Glasscheiben.

Das liege daran, dass die Tiere Hindernisse in Form von Fenstern, Terrassentüren oder Wintergärten nicht gut genug erkennen und nicht mehr rechtzeitig ausweichen können, wenn sie mit flotten 30 bis 60 Kilometern pro Stunde darauf zufliegen.

Jetzt im Juni sind insbesondere auch Jungvögel gefährdet, die gerade fliegen lernen. «Sie sind noch ungeschickt und unerfahren. Für sie, aber auch für ausgewachsene Vögel, sollten Fenster, Terrassentüren und Ähnliches ausreichend markiert sein, damit die Tiere das Glas als Hindernis erkennen», sagt Christine Rückmann von der Deutschen Wildtier Stiftung.

Wie Sie Glasscheiben effektiv markieren

Die geläufigen schwarzen Greifvogel-Aufkleber sind dabei nicht das beste Mittel. Denn Vögel sehen drumherum immer noch Lücken zum Vorbeifliegen, erklärt Rückmann. Welche Maßnahmen effektiver sind:

Selbstklebende Vogelschutzfolie, die mit vielen kleinen Punkten bedruckt ist – idealerweise einem Raster aus neun Millimeter großen Punkten im Abstand von jeweils neun Zentimetern

Individuell gestaltete Scheiben, etwa Zeichnungen mit Fenstermalkreide: Das bietet sich auch an, wenn man Kinder einbeziehen möchte. Die Zeichnungen sollten dann großflächig sein. Rot, Orange, Schwarz und Weiß nehmen Vögel besonders gut als Warnfarben wahr.

Wer neu baut oder renoviert, kann spezielles beschichtetes oder strukturiertes Vogelschutzglas in Erwägung ziehen. Bei kleineren Flächen, wie Balkonbegrenzungen, eignet sich auch Milchglas.

Wer sich für Folie oder Zeichnungen entscheidet, sollte die außen am Glas anbringen, da das Glas ansonsten weiterhin spiegelt und für Vögel unerkennbar bleibt. Futterstellen und Nistkästen sollte man nicht in der Nähe von Scheiben aufstellen, um Vögel nicht dorthin zu locken.