Alle Augen mal wieder auf Zverev. Der Topspieler ist in Miami noch nicht ins Turnier gestartet, alle anderen Deutschen sind schon ausgeschieden. Die lange Negativserie von Altmaier geht weiter.

Miami (dpa) – Tennisprofi Daniel Altmaier wartet auch nach seinem achten Turnier-Auftritt in diesem Jahr noch auf seinen ersten Sieg. Beim Masters-1000-Turnier in Miami verlor der 27 Jahre alte Kempener in der ersten Runde gegen den Franzosen Terence Atmane deutlich mit 4:6, 2:6 und musste den nächsten Dämpfer einstecken.

Nach Altmaiers Ausscheiden verbleibt nur Spitzenspieler Alexander Zverev als deutscher Teilnehmer im Feld. Der 28 Jahre alte Hamburger hatte als an Nummer drei gesetzter Profi ein Freilos und trifft in der zweiten Runde auf den Qualifikanten Martin Damm aus den USA.

Zuvor waren bei den Männern auch Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann sowie bei den Frauen Ella Seidel, Eva Lys und Tatjana Maria in der ersten Runde ausgeschieden. Für Laura Siegemund kam nach großem Kampf in der zweiten Runde das Aus.