Rom (dpa) – Der FC Bologna hat durch einen unerwarteten Finalsieg gegen die AC Mailand den italienischen Fußball-Pokal gewonnen. Im Olympiastadion in Rom setzte sich Bologna 1:0 durch, den einzigen Treffer erzielte Dan Ndoye in der 53. Minute. Für die AC Mailand mit Profis wie Christian Pulisic, dem Ex-Frankfurter Ante Jovic oder Theo Hernandez auf dem Platz war die Niederlage ein weiterer Dämpfer in einer ohnehin enttäuschenden Saison.

Zwei Spieltage vor dem Ende der Serie A steht das Team auf Rang acht und hat drei Zähler Rückstand auf die Europapokal-Plätze. Bologna ist Siebter in der Liga. Für das Team ist es der erste große Titel seit dem Pokalsieg 1974.