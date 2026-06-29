Farbschmierereien an Personenzug - mehr als 4.000 Euro Schaden

Im Bahnhof Remagen besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug auf einer Fläche von 40 qm. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni 2026. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Remagen (ots) -



Im Bahnhof Remagen besprühten bisher unbekannte Personen einen dort abgestellten Personenzug auf einer Fläche von 40 qm.



Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 25. auf den 26. Juni 2026. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 4.000 Euro.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.



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