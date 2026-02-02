Farbschmierereien am Zug verursachen Schaden von mehr als 11.000 Euro.

Im südlichen Bereich des Hauptbahnhofs Koblenz besprühten bisher unbekannte Personen in der Nacht zu Sonntag (1. Februar 2026) einen dort abgestellten Reisezug auf einer Gesamtfläche von 150 qm. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 11.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Im südlichen Bereich des Hauptbahnhofs Koblenz besprühten bisher unbekannte Personen in der Nacht zu Sonntag (1. Februar 2026) einen dort abgestellten Reisezug auf einer Gesamtfläche von 150 qm.



Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 11.000 Euro.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.



