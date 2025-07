Farbschmierereien am Hauptbahnhof Koblenz - 6.000 Euro Schaden

Am Bahnhof Koblenz kam es in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli 2025 zu mehreren Farbschmierereien. Dabei wurden mehrere Schallschutzwände, Stromkästen, ein Dieseltank und zwei Gebäude auf einer Fläche von 58 qm besprüht.

Dabei wurden mehrere Schallschutzwände, Stromkästen, ein Dieseltank und zwei Gebäude auf einer Fläche von 58 qm besprüht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf knapp 6.000 Euro.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen.



