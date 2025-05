Köln (dpa) - Nur wenige Stunden nach dem euphorischen Aufstieg des 1. FC Köln in die Fußball-Bundesliga sind im Internet bereits ungewöhnliche Souvenirs zu finden: Angebliche Stücke des Stadionrasens aus dem Müngersdorfer Stadion werden auf dem Verkaufsportal Kleinanzeigen zum Kauf angeboten. Nach dem 4:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern stürmten tausende Fans das Spielfeld und nahmen dabei unter anderem Rasenstücke mit.

Diese Rasenstücke werden in verschiedenen Größen und zu Preisen zwischen einem Euro und 1.948 Euro – eine Anspielung auf das Gründungsjahr des Vereins – angeboten. Die Inserate sind teils humorvoll formuliert. In einem heißt es etwa: «Der Rasen wurde quasi heute beim FC so gut wie gar nicht vom Gegner betreten. Gut gewässert und mit einer professionellen Schere entnommen». Andere Anpreisungen lauten: «Ein must have», «Einzigartig und einmalig Top» oder «Neu und original von den 1. FC Köln Spielern benutzt».

Weitere Souvenirs: Tornetz und Torwart-Trinkflasche

Neben Rasenstücken werden in anderen Anzeigen auch Teile des Tornetzes zum Kauf angeboten. In einer Anzeige gibt es überdies die Trinkflasche von Torhüter Marvin Schwäbe aus dem Aufstiegsspiel zu kaufen. Auf den Fotos zur Anzeige ist zu sehen, dass die blaue Flasche mit Bildern und Notizen zu möglichen Elfmeterschützen des Gegners beklebt ist.

Zu den Angeboten erklärte eine FC-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur: «Für Fans ist das immer das Schönste der Welt, aber wir kommentieren das nicht weiter.»

Neuer Rasen nach dem Sommer

Doch was passiert nun mit dem verbliebenen Rasen im Stadion? «Der Rasen ist gesäubert worden. Jetzt wird eine Bestandsaufnahme gemacht und dann ausgebessert und instand gesetzt», sagte ein Sprecher der Kölner Sportstätten GmbH als Betreiber des Stadions auf dpa-Anfrage. In den nächsten Wochen gebe es im Stadion noch Veranstaltungen außerhalb des Fußballs. Im Sommer werde der Rasen dann für Konzerte komplett entfernt und anschließend ersetzt.

Neben Souvenirs vom FC-Aufstieg finden sich auf der Verkaufsplattform indes auch Rasen- und Tornetzstücke aus dem Volksparkstadion, wo der Hamburger SV eine Woche zuvor den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht hatte.