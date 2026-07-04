Rosmarin, Lavendel oder Beeren im Eiswürfel: Diese coolen Cubes von Rezeptentwicklerin Julia Uehren machen jeden Drink zum Hingucker. Außerdem gibt sie Tipps, wie die Zutaten perfekt im Eis schweben.

Köln (dpa /tmn) – Wenn die Temperaturen steigen, sehnen wir uns nach Abkühlung – auch im Glas. Also Eiswürfel rein. Wer die klassischen Kaltmacher zu langweilig findet, verwandelt sie mit essbaren Blüten, Kräutern und Früchten in kleine Kunstwerke. So kühlen sie nicht nur den Drink, sondern sind auch ein Hingucker auf jeder Sommerparty oder einfach beim entspannten Nachmittag auf Balkon oder Terrasse.

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Von würzigem Rosmarin über duftenden Lavendel bis hin zu süßen Beeren oder knackigen Gurkenscheiben lässt sich fast alles im Miniaturformat einfrieren. Schmilzt das Eis langsam im Glas, geben die Zutaten dann ganz dezent ihre feinen Aromen an das Getränk ab – perfekt für Mineralwasser, Tonics, hausgemachte Limonaden oder Eistee.

Zutaten-Ideen:

Rosenknospen

Lavendelblüten

Frauenmantel

Mini-Minzblätter

Mini-Basilikumblätter

Thymianzweige

Rosmarinnadeln

kleine Erdbeeren

kleine Blaubeeren

Kiwi

Gurke

Limette

Hinweis: Die Zutaten sollten ungespritzt sein.

Zubereitung

Damit die Eiswürfel möglichst transparent werden, ein paar Tipps: Je kleiner die Form, desto klarer das Eis. Mehrmaliges Abkochen und anschließendes Kühlen des Wassers reduziert Mineralien, die Wasser und Würfel trüben können. Schrittweises Einfrieren sorgt dafür, dass das Wasser von unten nach oben gefriert und die Zutaten in der Mitte des Würfels schweben und nicht an die Oberfläche treiben.

Blüten, Kräuter und Früchte kalt abspülen und leicht trocken lassen. Beeren, Kiwi, Limette oder Gurken in die passende Größe der Eiswürfelform schneiden. Kräuter und Blüten gegebenenfalls in kleine Segmente zupfen. Die Eiswürfelform zu etwa einem Drittel mit dem vorbereiteten Wasser füllen. Jeweils Blüten, Früchte oder Kräuterblätter hineinlegen und die Form für ca. 1 bis 2 Stunden in das Gefrierfach stellen, bis diese erste Schicht angefroren ist. Form aus dem Gefrierfach nehmen. Nach Belieben weitere Zutaten auf die gefrorene Eisschicht legen (oder darauf verzichten). Erneut mit etwas Wasser auffüllen, sodass die neuen Zutaten gerade eben bedeckt sind. Wieder für ca. 1 Stunde einfrieren. Zum Schluss die Formen komplett mit dem restlichen Wasser auffüllen, bis die Eiswürfel ihre finale Größe erreichen. Über Nacht vollständig durchfrieren lassen. Die fertigen Eiswürfel vorsichtig aus der Silikonform drücken, in Gläser mit Wasser, Limonade, Sekt oder Cocktails geben und servieren.

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