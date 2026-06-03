Alexander Zverev hat gerne Leute um sich herum, die er lange kennt und denen er vertraut. Auch ein Hund darf bei den French Open in Paris nicht fehlen. Aber wo ist seine Freundin Sophia Thomalla?

Paris (dpa) – Für Tennisstar Alexander Zverev ist das Team um ihn herum bei seiner Titel-Mission in Paris besonders wichtig. Es besteht aus Familie, Freunden – und auch ein Dackel spielt eine wichtige Rolle. Aber wo ist Zverevs Freundin Sophia Thomalla?

Die Moderatorin ist aktuell beruflich eingebunden und würde nach «Bild»-Informationen bei einem möglichen Finalsieg ihres Liebsten am Sonntag für die Titelfeier nach Paris fliegen. Sich das Endspiel vor Ort anzuschauen, plant sie aber nicht. Sie würde nie während eines bereits laufenden Grand Slams auftauchen, sagte die 36-Jährige der «Bild». Für Zverevs Wohlfühl-Faktor sorgen in Paris andere.

Vater Alexander Zverev senior

Der Vater des deutschen Tennisstars war früher selbst Spieler und trat für die Davis-Cup-Mannschaft der damaligen UdSSR an. Nach der Trennung von Coach Sergi Bruguera 2023 trainiert Zverev senior seinen Sohn wieder allein – was immer mal wieder kritisiert wurde. Auffällig ist die stoische Ruhe des gebürtigen Russen, der bei Matches kaum Emotionen zeigt. Aufgeregter ist Zverevs Mutter Irina, die sich deswegen auch nur sehr selten ein Match live vor Ort anschaut.

Privat haben Vater und Sohn eher weniger miteinander zu tun. «Abseits des Tennisplatzes verbringe ich überhaupt keine Zeit mit meinem Vater», hatte der Weltranglistendritte einmal gesagt. «Auf dem Court haben wir ja genug Zeit miteinander.»

Bruder Mischa Zverev

Der gebürtige Moskauer war früher auch Tennisprofi und gewann sogar ein Turnier auf der ATP-Tour. Er begleitet seinen neun Jahre jüngeren Bruder schon lange als Manager, Taktik-Ratgeber und gelegentlicher Trainingspartner. Auch dank ihm ist Zverevs Bilanz gegen Linkshänder herausragend.

Seine Gefühle bei Matches seines Bruders beschrieb Mischa Zverev einmal so: «Ich lebe das Spiel mit. Ich bin drin, als würde ich selbst um den Sieg kämpfen. Aber wenn nötig, ist auch der kühle Kopf und Distanz gefragt. Das hilft dem Spieler da draußen nämlich genauso viel.»

Oma Natalia

Dass die gebürtige Russin aktuell ihren Enkelsohn bei Turnieren begleitet, hat auch einen traurigen Hintergrund. «Mein Großvater ist leider verstorben vor einiger Zeit. Dann haben wir sie nach Europa gebracht», sagte Zverev. Nach gelösten Visum-Problemen genieße seine Oma «so ein bisschen das Leben» und die Zeit mit ihren Enkelkindern und Großenkelkindern, verriet Zverev.

Dackel Mishka

«Ich bin total verliebt in ihn.» Das sagte Zverev einmal über den Dackel, den er seiner Freundin Thomalla geschenkt hatte, nachdem ihr Hund im Vorjahr gestorben war. Bei einem Unfall Mitte April zog sich Mishka schlimme Verletzungen zu. «Wir wussten nicht, ob er jemals wieder laufen wird oder nicht», sagte Zverev. Inzwischen geht es dem Hund wieder gut, er ist in Paris dabei.

Sergej Bubka junior

Der Sohn des früheren ukrainischen Stabhochsprung-Weltrekordlers Sergej Bubka agiert als Manager des deutschen Tennisstars im Hintergrund. Er ist der Mann für die Planungen, Organisation und Abläufe vor Ort.

Marcelo Melo

Der Brasilianer sorgt im Team für gute Laune. Deswegen hat Zverev seinen Kumpel gerne um sich – auch zum Mario-Kart-Zocken im Hotelzimmer. Mit dem 42-Jährigen spielt Zverev ab und zu auch im Doppel auf der Tour. Im März gewannen sie in Acapulco und feierten den Titel mit Sombreros auf den Köpfen.

Michail Ledowskich

Der Trainingspartner sei für in «sehr wichtig», sagte Zverev, «denn er tut viel für mein Spiel». Der Ex-Profi könne ihm «viel darüber sagen, wie mein Ball ankommt, was ich mache und wo er Verbesserungen sieht».

Jez Green

Seit 2024 ist Green wieder als Fitnesscoach an Zverevs Seite – und die Zusammenarbeit trägt Früchte. Zverev gilt als einer der fittesten Spieler auf der Tour. Green hatte vorher auch mit Andy Murray zusammengearbeitet und mit dem Briten Grand-Slam-Titel gewonnen.