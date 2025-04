Berlin (dpa/tmn) – Wer besonders umweltbewusst und ethisch korrekt unterwegs ist, legt diese Maßstäbe unter Umständen auch an seine Geldanlage an. Gold dürfte daher in vielen Fällen als Anlageform tabu sein. Zu umweltbelastend sind die Abbaumethoden, zu schlecht oft die Arbeitsbedingungen der Minenarbeiter. Es gibt aber Ausnahmen: Die Zeitschrift «Stiftung Warentest Finanzen» (Ausgabe 5/2025) erklärt, was man zum Kauf von Gold wissen sollte, das als nachhaltig zertifiziert ist.

Solches Gold wurde vor der Verarbeitung in der Regel nicht neu gewonnen, sondern nur aus bestehenden Beständen neu aufbereitet. Weil der weltweite Goldbedarf aber nicht allein durch Bestände gedeckt werden kann, wird mitunter doch noch frisches Gold beigemischt. Dann aber im Idealfall nachhaltig abgebautes.

Erkennen kann man das zum Beispiel am Fairtrade-Siegel, das insbesondere auf Goldbarren zu finden ist. Gold, das mit einem Fairtrade-Logo versehen ist, stammt der Zeitschrift zufolge aus kleinen Minen Südamerikas, bei denen regelmäßig die Arbeitsbedingungen und sämtliche Stationen der Lieferkette überprüft werden. Für jedes Gramm abgebautes Gold erhält die Mine dann eine Prämie von zwei Euro. Käufer solcher Barren müssen daher mit einem Mehrpreis gegenüber handelsüblicher Barren von 15 Prozent rechnen. Ob sie diesen Aufpreis bei einem späteren Verkauf auch wieder herausbekommen, ist nicht garantiert. Kaufen kann man diese Barren in Deutschland nur bei ausgesuchten Händlern, in der Schweiz bekommt man sie in der Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Nachhaltiges Gold gibt's zum Beispiel online

Ebenfalls nachhaltiges Gold bietet die Schweizer Raffinerie Valcambi an, die in Zusammenarbeit mit der deutschen Scheideanstalt ESG unterschiedliche Größen davon auf den Markt bringt. Angeboten werden diese Produkte unter dem Markennamen Auropelli Green Gold. Auch hier schauen die Prüfer ganz genau hin bei den Produktions- und Vertriebsschritten, und legen strenge Vorgaben für Umweltschutz und Schutz der Arbeitskräfte zugrunde. Das Gold stammt aus den USA.

Auch unter dem Label Fairmined erhalten Käuferinnen und Käufer Gold, das hohen ethischen und ökologischen Standards entspricht. Vergeben wird es von der gemeinnützigen Organisation Alliance for Responsible Mining (ARM). Dieses Gold dient insbesondere Juwelieren und Goldschmieden als Rohmaterial.

Wer online Barren aus fair produziertem Gold kaufen möchte, wird «Stiftung Warentest Finanzen» zufolge unter anderem bei gold.de, fairever.gold.de und scheideanstalt.de fündig.