Die einstige Weltklasse-Tennisspielerin Ana Ivanovic äußert sich überraschend offen über Emotionen in ihren Matches. Sie erzählt, was sie auf dem Tennisplatz durchgemacht hat.

Stuttgart (dpa) – Fast zehn Jahre nach dem Ende ihrer Tennis-Karriere hat die ehemalige Weltklassespielerin Ana Ivanovic über starke und für sich behaltene Angstanfälle in ihren Matches gesprochen. «In den letzten Jahren hatte ich sehr starke Panikattacken, sobald ich auf den Platz ging. Ich habe nie darüber gesprochen, aber ich hatte wirklich heftige Panikattacken», sagte die 38-Jährige dem kroatischen Portal «24sata.hr» zufolge in der kroatischen Sendung «(Miss-)Erfolg des Champions» des kroatischen Ex-Fußballers Slaven Bilic.

Die Zuschauer hätten sich über ihr Verhalten auf dem Tennisplatz gewundert. «Und dann fragten sich die Leute, was mitten im Spiel plötzlich passiert war, warum ich gestürzt war, und in Wirklichkeit war ich einfach nur in Panik und konnte nicht mehr», sagte die frühere Weltranglisten-Erste aus Serbien. «Ich war von der Angst überwältigt, am nächsten Tag wieder auf den Platz gehen und vor Publikum spielen zu müssen.»

Ivanovic triumphierte 2008 bei den French Open

Ende 2016 hatte Ivanovic ihre Tennis-Karriere beendet, nachdem Verletzungen sie gezwungen hatten, die Saison vorzeitig abzuschließen. Sie könne körperlich nicht mehr das Niveau für Höchstleistungen erreichen, hatte die Grand-Slam-Turniersiegerin erklärt. Mit dem Sieg bei den French Open 2008 feierte Ivanovic ihren größten Erfolg.

Im Sommer vor ihrem Karriereende hatte Ivanovic den deutschen Fußball-Star Bastian Schweinsteiger geheiratet, das Paar gab im vergangenen Jahr die Trennung bekannt. Befreundet ist die 38-Jährige mit der dreimaligen Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber (38). Im Juni war sie für das Abschiedsspiel von Kerber nach Bad Homburg gekommen, um dort gegen ihre Freundin anzutreten.