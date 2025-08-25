Beim Serie-A-Spiel zwischen Juventus Turin und Parma Calcio kam es laut Club-Angaben zu einem Rassismus-Vorfall. Opfer ist ein früherer Bundesliga-Profi.

Turin (dpa) – Der Ex-Schalker Weston McKennie ist nach Angaben seines aktuellen Clubs Juventus Turin im Spiel gegen Parma Calcio rassistisch beleidigt worden. Es habe «rassistisch diskriminierende Äußerungen» aus dem Gästebereich gegeben, teilte Juventus einen Tag nach dem Serie-A-Spiel mit, welches der italienische Fußball-Rekordmeister 2:0 gewann.

«Juventus verurteilt diesen Vorfall und jede Form von Rassismus aufs Schärfste und wird uneingeschränkt mit den Sportgerichtsbehörden zusammenarbeiten, um die Verantwortlichen zu identifizieren», erklärten die Turiner.

Vier Jahre lang für Königsblau aktiv

Der US-amerikanische Nationalspieler McKennie spielte von 2016 bis 2020 erst für die U19 und dann für die Profis vom FC Schalke 04. Zur Saison 2020/2021 wechselte der Mittelfeldspieler zunächst auf Leihbasis nach Turin, anschließend verpflichtete ihn Juventus fest. Im Duell mit Parma wurde der 26 Jahre alte McKennie in der 89. Minute eingewechselt.