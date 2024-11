Rheinland-Pfalz Ex-Diplomat Ischinger vor US-Wahl: „Unsere Abhängigkeit war seit Ende des Kalten Krieges nie so groß wie jetzt“ 29.10.2024, 11:15 Uhr

Wolfgang Ischinger, ehemaliger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaliger Botschafter in Washington, mahnt vor der US-Präsidentschaftswahl in ein paar Tagen, dass "unsere Abhängigkeit von den USA seit Ende des Kalten Krieges nie so groß war wie jetzt".

Der frühere deutsche Diplomat Wolfgang Ischinger hat in Mainz vor falschen Erwartungen an einen neuen US-Präsidenten gewarnt. Weder der Republikaner Donald Trump noch die Demokratin Kamala Harris würden dem transatlantischen Freihandel Vorrang einräumen. Den noch amtierenden US-Präsidenten Joe Biden bezeichnete Ischinger als "großen Glücksfall für Europa".

Der frühere deutsche Diplomat Wolfgang Ischinger hat am Montag in Mainz hinsichtlich der US-Präsidentschaftswahl am 5. November und ihrer Auswirkungen auf die transatlantischen Beziehungen vor falschen Erwartungen an einen neuen US-Präsidenten gewarnt.

