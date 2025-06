Frankfurt/Main (dpa/lhe) – Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) engagiert sich gegen Einsamkeit. Mehr als 800.000 evangelische Haushalte bekommen in diesen Tagen Post mit dem Titel: «Du bist nicht allein allein.» 400 Gemeinden in Hessen und Rheinland-Pfalz hängen zudem entsprechende Banner auf.

Ziel der Aktion sei es, «das Thema zu enttabuisieren, indem wir es als eine individuelle und gleichermaßen gemeinsame Erfahrung darstellen», sagte Kirchenpräsidentin Christiane Tietz zum Start der Aktion. Die Post der EKHN weist auch auf Angebote und Unterstützung hin. Sie will zudem sensibilisieren, einfühlsam zu sein und mit einsamen Menschen ins Gespräch zu kommen.

Ein Brief als Wimmelbild

Gestaltet ist der Brief wie ein Wimmelbild – denn selbst unter Tausenden von Menschen könne man sich einsam fühlen, betonte die Kirchenpräsidentin. Einsamkeit betreffe alle Altersgruppen und Lebenslagen.

Evangelische Kirchengemeinden nehmen die Aktion als Anlass, gezielt Angebote zu machen, etwa gemeinsam ins Kino oder spazieren zu gehen, sagte Pröpstin Anke Spory. Auf der Internetseite der EKHN sind Aktivitäten und Beratungsangebote aufgelistet.

«Impulspost» für viele einziger Kontakt zur Kirche

Die «Impulspost» der EKHN gibt es seit 2012. Ein Meinungsforschungsinstitut hat im vergangenen Jahr die Nutzung gemessen: 86 Prozent der Adressaten öffnen die Briefe, ein Drittel liest die Post ausführlich, für viel war es der einzige Kontakt zu ihrer Kirche, wie die zuständige Projektleiterin berichtet.

Für das «Impulspost»-Projekt stehe jährlich ein Budget in Höhe von 650.000 Euro zur Verfügung. Die Kirchenmitglieder in Hessen und Rheinland-Pfalz bekommen jedes Jahr ein bis zwei solcher Briefe.