Die deutschen Alpinen überraschen in Übersee: Anton Grammel fährt erstmals aufs Podest, zwei Teamkollegen kommen im Riesenslalom unter die Top 15. Lucas Pinheiro Braathen ist einmal mehr Bester.

Copper Mountain (dpa) – Anton Grammel ist im alpinen Ski-Weltcup erstmals aufs Podest gefahren. Der 28-Jährige raste beim Riesenslalom in Copper Mountain (US-Bundesstaat Colorado) auf den dritten Platz. Damit sorgte Grammel zugleich für den ersten Podiumsrang für das Männer-Team des Deutschen Skiverbands.

Nach zwei Läufen hatte Grammel 0,54 Sekunden Rückstand auf den Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen, der im vierten Saisonrennen seinen dritten Sieg einfuhr. Der nach dem ersten Durchgang führende Stefan Brennsteiner aus Österreich wurde Zweiter.

Das gute deutsche Abschneiden vervollständigten Alexander Schmid und Fabian Gratz. Der 32 Jahre alte Ex-Weltmeister Schmid verbesserte sich im zweiten Lauf noch um zwei Ränge und wurde Neunter. Gratz verlor zwar sechs Positionen, belegte jedoch einen guten 13. Platz.