Große Leistung auf großer Bühne: Nach Kritik war das Duell Sabalenka gegen Osaka als Hauptmatch in der Nightsession der French Open angesetzt - und die schillernden Spielerinnen rechtfertigen das.

Paris (dpa) – Das erste Frauen-Match zur Primetime bei den French Open seit drei Jahren hat Aryna Sabalenka gegen Naomi Osaka gewonnen. Die Weltranglistenerste aus Belarus setzte sich in der sogenannten Nightsession gegen die Japanerin mit 7:5, 6:3 durch.

Den Zuschauern im Stadion Philippe Chatrier boten die beiden schillernden Tennis-Stars ein teils hochklassiges Duell, das nach anderthalb Stunden beendet war. Die Organisatoren dürften ihre Entscheidung der Ansetzung nicht bereut haben.

Seit der Einführung der Nightsession im Jahr 2021 war es erst das fünfte Mal, dass zwei Spielerinnen auf den prestigeträchtigen Spot gesetzt wurden. Nachdem es 2024, 2025 und auch in der ersten Woche der 2026-Ausgabe nur Männer-Matches am späten Abend gegeben hatte, war Kritik laut geworden.

«Die Veranstalter haben Schiss»

Der Hauptgrund, warum die Organisatoren vor einer Frauen-Ansetzung in der Regel zurückschrecken, liege auf der Hand, sagte Tennis-Idol Boris Becker: «Die Veranstalter haben Schiss, dass ein Damenmatch nach einer Stunde rum ist.»

Fans zahlen für ein Ticket fürs Hauptmatch viel Geld – und wollen dafür verständlicherweise möglichst viel Tennis sehen. Bei Frauen, die zwei Gewinnsätze zum Weiterkommen brauchen, kann die Begegnung womöglich schon nach rund einer Stunde vorbei sei. Bei den Männern mit ihrem Best-of-five-Modus kann das nicht passieren.