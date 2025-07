Erster Regen in Wimbledon: Start verzögert

Zum Wochenanfang ächzte London unter der Hitze von mehr als 30 Grad. Am dritten Tag von Wimbledon kommt der Regen - mit Auswirkungen für die deutschen Tennisprofis.

London (dpa) – Nach zwei Hitzetagen in London hat erstmals der gefürchtete Regen die Tennisprofis beim Rasen-Klassiker in Wimbledon eingebremst. Auf den Außenplätzen konnten die ersten Spiele nicht wie geplant um 12.00 Uhr MESZ (11.00 Uhr Ortszeit) aufgenommen werden.

Damit verzögerte sich auch der Start der Zweitrundenpartie von Laura Siegemund gegen Leylah Fernandez aus Kanada. Die Plätze waren zunächst mit Planen abgedeckt. Neben Siegemund sollen später auch noch Eva Lys und Jan-Lennard Struff ihre zweiten Spiele im Turnier absolvieren.

Temperatursturz am dritten Tag

Auf dem überdachten Centre Court beginnt der Spielbetrieb um 14.30 Uhr MESZ (13.30 Uhr Ortszeit) mit der Partie der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka aus Belarus gegen Marie Bouzkova aus Tschechien.

Die ersten beiden Tage des Turniers waren von Temperaturen von mehr als 30 Grad geprägt. Am Montag gab es den heißesten Auftakt in der Geschichte Wimbledons. Am Mittwoch war es mittags nur noch 20 Grad warm.